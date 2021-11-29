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    • Spor
    • 29.11.2021 19:29
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    • 29.11.2021 20:06
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    Son dakika: İzmir'de Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı

    İzmir'de Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsü Göztepe taraftarı tarafından saldırıya uğradı. Oyuncularda herhangi bir sıkıntının olmadığı öğrenilirken otobüsün bir camının kırıldığı objektiflere yansıdı.

    Fenerbahçe’nin takım otobüsüne saldırı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı düzenlendi.

    Takım otobüsünün sol arka camı kırılırken futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlattı.

    Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi.




    OYUNCULARDA SIKINTI YOK, OTOBÜS HASAR ALDI.
    Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.



    Kul, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu. " ifadelerine kullandı.

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    Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
    Haberler Spor Son dakika: İzmir'de Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı
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