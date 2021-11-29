Son dakika: İzmir'de Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı düzenlendi.
Takım otobüsünün sol arka camı kırılırken futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlattı.
Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi.
OYUNCULARDA SIKINTI YOK, OTOBÜS HASAR ALDI.
Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
Kul, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu. " ifadelerine kullandı.