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    • Spor
    • 27.11.2021 18:20
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    • 27.11.2021 18:45
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    Crystal Palace - Aston Villa | CANLI ANLATIM İZLE

    İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. A spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

    Crystal Palace - Aston Villa | CANLI

    İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa'yı konuk ediyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmasıy takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA İLK 11'LER

    Crystal Palace: Guaita, Ward, Mitchell, Tomkins, Guehi, Milivojevic, Olise, Kouyaté, Gallagher, Zaha, Benteke.

    Aston Villa: Martínez, Cash, Targett, Konsa, Mings, Young, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Watkins, Bailey.

    CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Crystal Palace - Aston Villa maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

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