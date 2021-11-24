Fener’in Ferdi sigortası! (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

10 numara olarak transfer edilen Ferdi geldiği dönemde kanatlarda görev yaptı. Pereira'nın gelişi sonrası beklerde de görev yapıp joker olduğunu gösterdi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Süper Lig'de 13. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un iç sahada aldığı 3-0'lık Gaziantep galibiyeti sonrası favori konumu sağlamlaşırken bu durum Bordo-Mavililerin şampiyonluk oranına da yansıdı.

RAZGATLIOĞLU: DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihindeki ilk Türk şampiyon sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu ülkeye döndü. Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Gerçekten çok mutluyum. Ülkemde böyle karşılanmak gurur verici. Daha fazlası için çalışacağım. Daha iyisi için elimden geleni yapacağım" dedi.

12 DEV ADAM'IN TEK HEDEFİ 2'DE 2

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun ilk iki maçında Belarus ve Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tek hedef 2'de 2 yapmak. Takımın genç yıldızlarından Tolga Geçim, "2 tane çok önemli maç oynayacağız. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

KAYSERİSPOR 3 HAFTADIR MAĞLUBİYET GÖRMÜYOR

Süper Lig'de kalma mücadele veren Kayserispor son 3 haftada yenilmedi ve topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. 3 maçta 5 gol atan Sarı-Kırmızıllar kalesinde ise 4 gol gördü. 16 puanı bulunan Kayserispor ligin son 14. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

LEBRON KARİYERİNDE İLK KEZ MEN CEZASI ALDI

NBA'de Detroit Pistons-Los Angeles Lakers maçında yaşanan gerginlik nedeniyle oyundan atılan LeBron James ve Isaiah Stewart hakkındaki disiplin cezaları belli oldu. 2 maç ceza alan LeBron James, 19 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı. James'in ise tartışma başlattığı için 1 maç ceza aldığı açıklandı.

ECZACIBAŞI BUGÜN TUR İÇİN PARKEDE

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında bugün Sırp kulübü Zeleznicar'ı ağırlayacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Eczacıbaşı, rakibini elemesi durumunda son 16 takım arasına girecek.

TAYLAN ANTALYALI 11'E GERİ DÖNÜYOR!

Son haftalarda sürekli yedek kalan Taylan Antalyalı, Marsilya maçında 11'e geri dönecek. Daha dengeli bir oyun hedefleyen Fatih Terim, Berkan ve Taylan'ı orta alanda birlikte görevlendirecek.

TEKLİF GELİRSE YOLCU

Sakatlığı süren Sacha Boey'in yerine forma şansı bulan De- Andre Yedlin yolcu!.. Fatih Terim'in bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ABD'li sağ beki gözden çıkardığı belirtiliyor. Eğer devre arasında teklif gelirse, Yedlin'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekteki sıkıntıya çözüm arayan Terim'in, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında iyi bir görüntü çizen Oğulcan'a Marsilya maçında görev verebileceği ifade ediliyor.

KRİTİK 90 DAKİKAYA ALMAN HAKEM

Yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçının hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak kritik karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek.

ABDÜLKADİR'İN GERİ DÖNÜŞÜ

G.Saray maçında yaşadığı hayal kırıklığı sonrası adeta yeniden doğan Abdülkadir Ömür inanılmaz bir geri dönüş hikayesi yazıyor.

SOLBEKE YENİ ADAY: KYRIAKOPOULOS

Trabzon'da solbek arayışları devam ediyor. Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'den sonra listeye Yunan futbolcu Georgios Kyriakopoulos da eklendi. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi Sassuolo'da bulunuyor.

ERCE 2 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Gaziantep maçına çıkarken sakatlanan Erce Kardeşler'in MR'ı çekildi. Sağ uyluk arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edilen Erce 2 hafta oynayamayacak.

VAKIFBANK'IN RAKİBİ V.MONZA

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2021- 22 sezonundaki ilk maçında bugün İtalyan temsilcisi Vero Volley Monza'yı ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

SON 5 YILIN EN KÖTÜSÜ

Bu sezon kötü bir grafik çizen Sivasspor, 13 maçlık periyotta son 5 sezonunun en düşük performansını sergiledi. Yiğido 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan toplayabildi.

ORTA ALANDA CAN SÜRPRİZİ

Sergen Yalçın, cezalı Josef'in yokluğunda dünkü idmanca Can Bozdoğan'ı denedi. Genç yıldızın bugün 11'de olması bekleniyor.