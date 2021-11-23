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    Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlı oyunculara rest! Böyle davrananlara aramızda yer yok

    Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın oyuncularla yaklaşık 1 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Oyunculara çok net ifadeler kullanan Sergen Yalçın “Geçen sezon bizi sahaya koyduğumuz karakter şampiyon yaptı. Şimdi teslim oluyoruz. Böyle davrananlara ise aramızda yer yok" dedi.

    Düştüysek kalkarız
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    Süper Lig'de son Alanya maçında da istediği çıkışı yapamayan ve deplasmandan eli boş dönem Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın oyuncularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ümraniye Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Sergen Yalçın çok net ifadeler kullandı.



    ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN
    Kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın şunları söyledi: "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Sezona şampiyon unvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da bizleriz."



    ÇOK GEÇ OLMADAN...
    "Kimse bu takımda yenilgiyi peşinen kabul edemez. Geçen sezon bizi şampiyon yapan şey ortaya koyduğumuz karakterdi. Burada bir yanlış var. Sahada kim oynuyorsa tüm motivasyonunu, enerjisini ortaya koymalı. Koymayana ise aramızda yer yok. Bunu bilmeli.. Geç olmadan eski karakterimize dönelim."

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