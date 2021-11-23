Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlı oyunculara rest! Böyle davrananlara aramızda yer yok





ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN

Kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın şunları söyledi: "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Sezona şampiyon unvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da bizleriz."