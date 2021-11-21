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    Vitor Pereira oyuncularına duygu yüklü bir konuşma yaptı! Daha iyi takımız kazanacağız

    Vitor Pereira, derbide planlarını galibiyet üzerine kurdu. Bunun içinde oyuncularından oyunu kontrol etmelerini ve oyuncularından rakibin hatasını beklemekte sabırlı olmalarını istedi. Oyuncularıyla son idman öncesi bir toplantı yapan Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" ifdelerini kullandı.

    Daha iyi takımız kazanacağız

    Fenerbahçe, bugün NEF Stadı'nda oynayacağı Galatasaray derbisinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

    Tüm planlarını derbi zaferi üzerine kuran teknik direktör Vitor Pereira, dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son taktik antrenman öncesinde Sarı- Lacivertli futbolcularla motivasyon ve duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi.

    Sezonun belki de en kritik maçına çıkacaklarını ifade eden Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin.Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" diye konuştu.

        TAKTİK PLANA SADIK KALIN
        Herkesten taktik plana sadık kalmalarını isteyen Portekizli teknik adam, "Oyunu kontrol eden biz olmalıyız. Tüm enerjiniz sahaya yansımalı. Rakibinizin pas bağlantılarını kesin. Hatalarını beklemekte sabırlı olun. Risk aldıklarında kapacağımız toplarla en kısa sürede sonuca gitmeye çalışın" ifadelerini kullandı.

        Portekizli teknik adam ayrıca, son haftaların formada oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na da boş alan bırakılmamasını da oyuncularından istedi.

        SON KARAR ÜÇLÜ SAVUNMA
        Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda Pereira'nın üçlü savunma denediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın oerbide büyük ihtimalle tüm sezon boyunca uyguladığı üçlü savunma ile takımını sahaya süreceği ifade edildi.
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