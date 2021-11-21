Trabzonspor’da Hamsik, herkese örnek oluyor! "Onun adımlarını dahi takip edin

Trabzonsporlu Marek Hamsik, takımda üstlendiği rolle sembol bir isim olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Göztepe maçına takımla birlikte hiç antrenman yapmadan çıkan ve 90 dakika sahada kalan Hamsik, son olarak milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası kendisine geri dönüşü için bir gün daha ek izin verilmişti.

Ancak bu izin hakkını kullanmayan Hamsik uçağını erkene çekti ve antrenmana katıldı. Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür, Berat, Serkan, Hüseyin ve Ahmet Can gibi oyunculara Hamsik'i işaret ederek, "Onun attığı adımları dahi takip edin. Sürekli onla vakit geçirmeye çalışın. Ondan kapabileceğiniz her şeyi alın. Bunlar size çok şey katacak ve hedefleriniz büyüyecek" ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA NEŞELİ GÜNLER

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Yusuf Sarı'ya ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Yusuf Sarı'yı takım arkadaşları un ve yumurtaya boğarken eğlenceli anlar yaşandı.