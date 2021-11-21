Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü? Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonu olmasının ardından hakkındaki araştırmalar hızlandı. Dünya Superbike şampiyonu bu büyük başarıyı babasına adadığını belirtti ve ekledi, ''Ne mutlu ki ülkeme Dünya Şampiyonu olarak dönüyorum.'' Peki; Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Toprak Razgatlıoğlu babası Arif Razgatlıoğlu kimdir, neden öldü? İşte Toprak Razgatlıoğlu ve ailesi hakkında bilgiler...
TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 Alanya doğumludur. Henüz 5 yaşında motosiklet kullanmaya başlayan Razgatlıoğlu Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilmiştir. Azimli motosikletçi Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.
2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazanan Razgatlıoğlu, 16'sında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olmayı başardı. İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazanmıştır.
2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamlamıştır. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazanmıştır. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi olmuştur. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi olmuştur. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı olmuştur.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN BABASI ARİF RAZGATLIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.
Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmiştir.