Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçeli taraftarlar Mert Hakan’a derbi öncesinde motivasyon yüklediler

    Fenerbahçe'de, bugün oynanacak Galatasaray derbisinde banko isimlerinden birisi Mert Hakan Yandaş olacak. Sarı-Lacivertli kulüpte en formda dönemini yaşayan orta saha oyuncusunu Galatasaray derbisine son derece iyi hazırlandığı ve özel olarak motive olduğu öğrenildi.

    Haydi Mert Hakan sahne senin!

    Fenerbahçe'de, bugün oynanacak Galatasaray derbisinde banko isimlerinden birisi Mert Hakan Yandaş olacak. Sarı-Lacivertli kulüpte en formda dönemini yaşayan orta saha oyuncusunu Galatasaray derbisine son derece iyi hazırlandığı ve özel olarak motive olduğu öğrenildi.

    TARAFTAR ARKASINDA
    Takımın     son durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar da sanal alemden Mert Hakan'a cesaret verici ve motive edici mesajlar gönderiyorlar.

    Mesajlarda "Sıran geldi Mert Hakan. Gerçek Fenerli olman için işte sana fırsat", "Haydi Mert sahne senin", "Oynadığın zaman en iyisi sensin. Göster artık kendini", "Tam zamanı Mert Hakan" gibi ifadeler kullanıldı. Mert Hakan Yandaş, bugünkü kritik derbide hem ofansif hem de defansif anlamda Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden bir tanesi olacak. Mert Hakan, Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu sağ kolu Necati Özkan’a 6 milyonluk ihale kıyağı!
    Haberler Spor Fenerbahçeli taraftarlar Mert Hakan’a derbi öncesinde motivasyon yüklediler
        SON DAKİKA