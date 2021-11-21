Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına özgüven aşılıyor! Yaptık yine yaparız

TERİM'İN ÖZEL SİLAHI

Cimbom'un derbideki en önemli kozlarından biri Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim'in hafta başından itibaren tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgilendiği belirtildi. Terim'in geçen sezon Fenerbahçe'yi yıkan golü atan Mısırlı yıldıza, "Fenerbahçe karşısında senden yine çok şeyler bekliyorum. Umarım geçen sezon olduğu gibi bizi yeniden sevindirirsin" dediği öğrenildi.