Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına özgüven aşılıyor! Yaptık yine yaparız

Galatasaray dev derbiye hazır… Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde genç oyuncularına mental yükleme yaptı.
İmparator, genç yıldızların daha da havaya girmesi için sürpriz hazırladı. Terim, hazırladığı barkovizyon gösterisinde geçmiş Fenerbahçe galibiyetlerini oyuncularına izletti…
Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih hoca, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.