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    Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına özgüven aşılıyor! Yaptık yine yaparız

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncularına barkovizyonda Fenerbahçe galibiyetlerini izletti. Sonrasında da işte bu mesajı verdi. Terim oyuncularına "Yaptık yine yaparız" dedi.

    Yaptık yine yaparız

    Galatasaray dev derbiye hazır… Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde genç oyuncularına mental yükleme yaptı.

    İmparator, genç yıldızların daha da havaya girmesi için sürpriz hazırladı. Terim, hazırladığı barkovizyon gösterisinde geçmiş Fenerbahçe galibiyetlerini oyuncularına izletti…

    Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih hoca, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın genç yıldızlarının barkovizyon gösterisinden bir hayli etkilendiği ve Fatih Terim'e galibiyet sözü verdikleri öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışından hem geri kalmak istemiyor hem de rakibine darbe indirmeyi planlıyor.

        TERİM'İN ÖZEL SİLAHI
        Cimbom'un derbideki en önemli kozlarından biri Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim'in hafta başından itibaren tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgilendiği belirtildi. Terim'in geçen sezon Fenerbahçe'yi yıkan golü atan Mısırlı yıldıza, "Fenerbahçe karşısında senden yine çok şeyler bekliyorum. Umarım geçen sezon olduğu gibi bizi yeniden sevindirirsin" dediği öğrenildi.

        ASLAN PARÇALARI DERBİYE HAZIR
        Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.

            BERKAN KUTLU'YA ÖZEL UYARI!
            Fatih Terim, orta sahada görev alacak genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya F.Bahçe maçı öncesi uyarılarda bulundu. Terim, "Ribauntları bırakma… Kontra yememeliyiz. Asla izin verme" dedi.

            GÜN BİZİM GÜNÜMÜZ OLACAK
            Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Gün Galatasaray'ın günü olacak" ifadelerini kullandı.

            50 BİN TARAFTAR İLE KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
            Galatasaray taraftarı derbiye özel hazırlık yapıyor. 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünlere ev sahipliği yapacak olan Nef Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor. Galatasaray 'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
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            Haberler Spor Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına özgüven aşılıyor! Yaptık yine yaparız
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