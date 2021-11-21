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    Dünya derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya!

    Büyük gün geldi çattı. Dünya derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam Nef Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00’da başlayacak dev maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Lider Trabzonspor’un çok gerisinde kalan iki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

    Tek ihtimali olanların buluşması

    Büyük gün geldi çattı. Dünya derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak dev maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Lider Trabzonspor'un çok gerisinde kalan iki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. 1 yılı aşkın bir süreden sonra dolu tribünlere oynanacak ilk derbi öncesi Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları devam ediyor.

    Fenerbahçe cephesinde ise sakatlığı süren kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia takımdaki yerini alamayacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini Aslantepe'de son 6 maçta da yenemezken, Sarı-Lacivertliler ise Cimbom'a karşı son 8 derbide de galibiyet yüzü göremedi.

        Futbol tarihimizdeki 112 yıllık rekabette iki takım bu akşam 394. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 146 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

        SON 6 MAÇIN 5'İ 0-0 BİTTİ
        İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde 0-0'lık beraberliğir ön plana çıkması dikkat çekiyor. Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin 5'inde gol sesi ve kazanan çıkmadı.

        PSİKOLOJİ EL DEĞİŞTİRDİ!
        Ezeli rakibine 8 maçtır yenilmeyen Galatasaray belki de çok uzun aradan sonra bir derbiye psikolojik üstünlükle çıkacak. Fenerbahçe'in kozu ise ezeli rakibine Aslantepe'de son 5 derbiyi kaybetmemesi olacak.
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