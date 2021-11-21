Dünya derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya!

Büyük gün geldi çattı. Dünya derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak dev maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
Lider Trabzonspor'un çok gerisinde kalan iki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. 1 yılı aşkın bir süreden sonra dolu tribünlere oynanacak ilk derbi öncesi Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe cephesinde ise sakatlığı süren kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia takımdaki yerini alamayacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini Aslantepe'de son 6 maçta da yenemezken, Sarı-Lacivertliler ise Cimbom'a karşı son 8 derbide de galibiyet yüzü göremedi.