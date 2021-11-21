Dünya derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya!

Lider Trabzonspor'un çok gerisinde kalan iki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. 1 yılı aşkın bir süreden sonra dolu tribünlere oynanacak ilk derbi öncesi Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları devam ediyor.