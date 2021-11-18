Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor! Kartal'ın hedefi David Martinez

- Spor
- 18.11.2021 Gazete
TyC Sports'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Arjantin'in önde gelen kulüphlerinden River Plate'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki solak stoper David Martinez için düğmeye bastı.
N'SAKALA KADRO DIŞI!
Siyah-Beyazlılar'da dün idmana çıkmayan tecrübeli oyuncu kadro dışı bırakıdı. Devre arası ise gönderilmesi gündemde.
Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, dünkü antrenmana çıkmadı. Tecrübeli oyuncu N'Sakala ile devre arasında yolların kesin olarak ayrılması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR
Beşıktaş, taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaştı. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş'ın kargo iş ortağı olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Son derece önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.