Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor! Kartal'ın hedefi David Martinez





BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR

Beşıktaş, taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaştı. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş'ın kargo iş ortağı olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Son derece önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.