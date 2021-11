Gök mavililer, Dünya Kupası elemelerinde büyük şok yaşadı! Şampiyon İtalya'ya play-off darbesi

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Kuzey İrlanda'ya konuk oldu. Windsor Park'ta oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve İtalya, Dünya Kupası'na direkt gitme şansını kaybederek play-off turuna kaldı. Karşılaşmanın tamamını neredeyse tek kale oynayan İtalya, rakibine fazla şans vermese de gol yollarında etkili olamadı ve beraberliğe razı olarak liderliği Bulgaristan'ı yenen 4-0 yenen İsviçre'ye bıraktı. Bu sonuçla İtalya puanını 16 yaptı ve C Grubu'nu 2. tamamlayarak play-off'a kaldı. Kuzey İrlanda ise puanını 9'a yükselterek grubu 3. sırada noktaladı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu liderliğini kaptırarak play-off'a kaldıkları Kuzey İrlanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mancini açıklamasında çok daha önce gruptan çıkmayı garantilemeleri gerektiğini söyleyerek, "Yazık oldu. Çok kritik anlarda 2 penaltı atışını kaçırdığımız maçlar oldu. Şimdi bu noktadayız. İsviçre ile oynadığımız iki maçı da kazanabilirdik ama şimdi onlar grup lideri oldu. Kazanma şanslarımızı kullanamadık" diye konuştu.