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    • 17.11.2021 11:46
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    • 17.11.2021 11:54
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    Dünya Kupası eleme maçı öncesi ordu oteli bastı! Fenerbahçe'nin futbolcusu Samatta da rehineler arasında

    2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde ordunun rakip takımın kaldığı oteli bastığı ortaya çıktı. Baskında Fenerbahçe'nin sezon başı Belçika kulübü Royal Antwerp'e kiraladığı Samatta'nın da mahsur kalanlar arasında olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Ordu oteli bastı! Samatta da rehineler arasında

    2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.

    KALDIKLARI OTELİ ORDU BASTI
    İki takım arasında 14 Kasım'da oynanan maç öncesi Tanzanya kafilesinin kaldığı otel, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı iddiasıyla ordu mensupları tarafından basıldı.

    Tanzanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, otele silahla giren askerlerin, odaların kapısının önünde beklediği ve oyuncuların çıkmasına izin vermediği ifade edildi.

        Fenerbahçe'nin Belçika kulübü Royal Antwerp'e sezon başında kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın da otelde mahsur kalan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

        Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.


        SAMATTA BELÇİKA'YA DÖNMEDİ
        Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce corona virüs testine girmesi gerekiyor.

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        Haberler Spor Dünya Kupası eleme maçı öncesi ordu oteli bastı! Fenerbahçe'nin futbolcusu Samatta da rehineler arasında
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