Dünya Kupası eleme maçı öncesi ordu oteli bastı! Fenerbahçe'nin futbolcusu Samatta da rehineler arasında

Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.



SAMATTA BELÇİKA'YA DÖNMEDİ

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce corona virüs testine girmesi gerekiyor.