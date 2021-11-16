Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas hakkında flaş iddia! Artık 50 milyon Euro

Avrupa futbolunda Eljif Elmas fırtınası esiyor. Bu sezon Napoli formasıyla harika bir performans sergileyen Makedon futbolcu takımını 32 puan ve averajla Milan'ın önünde liderliğe taşımış durumda.

Tüm maçlarda forma şansı bulan Eljif Elmas Napoli'nin liderliğinde büyük pay sahibi olurken, bundan çok daha iyi performansı da Makedonya Milli Takımı'nda sergiledi. Eljif, Makedonya'yı Almanya'nın ardından grup ikincisi yaparak playoff'lara taşıdı.

Eljif, Dünya Kupası elemelerinde 10 maçta 4 gol attı, 2 de asiste imza attı. Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya tranasfer olan Eljif Elmas için şu an anda 40-50 milyon Euro rakamları telaffuz ediliyor. Eljif'in ismi Chelsea ve Inter kulüpleri ile birlikte anılıyor.