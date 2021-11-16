Cenk Tosun maça çıktı Beşiktaş yönetimi panikledi

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Batshuayi'yi yedekleyecek bir isim arayan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u gündemine almıştı. Ancak son gelişmeler Beşiktaş'ta panik havası estirdi. Cenk Tosun, uzun bir sakatlık döneminden çıktı ama Everton'da 2 maçtır kadroya alınıyor ve ilerleyen haftalarda da süre alabilir. Everton'un Cenk'in kalması yönündeki görüşü ağır basmadan Beşiktaş yönetimi İngiliz kurmaylarla karşılıklı görüşüp transferi tamamlamayı hedefliyor.