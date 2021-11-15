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    Piyasa değerini de 6.5 milyon Euro'ya çıkardı! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu adeta uçuşta

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de en verimli sezonunu geçiriyor. Ferdi, yeteneklerini Vitor Pereira ile göstermeye başladı. Fenerbahçe'deki ilk 3 sezonunda piyasa değeri 900 bin Euro'ya kadar düşen genç oyuncunun fiyatı şimdiden 6.5 milyon Euro'ya yükseldi. 2018'de geldiği sarı lacivertli kulüpte Cocu, Yanal ve Belözoğlu döneminde doğru dürüst şans bulamayan Ferdi, Fenerbahçe'ye 1.4 milyon Euro'ya mal olmuştu.

    Ferdi Kadıoğlu uçuşa geçti

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de en verimli sezonunu geçiriyor. Ferdi, yeteneklerini Vitor Pereira ile göstermeye başladı. Fenerbahçe'deki ilk 3 sezonunda piyasa değeri 900 bin Euro'ya kadar düşen genç oyuncunun fiyatı şimdiden 6.5 milyon Euro'ya yükseldi. 2018'de geldiği sarı lacivertli kulüpte Cocu, Yanal ve Belözoğlu döneminde doğru dürüst şans bulamayan Ferdi, Fenerbahçe'ye 1.4 milyon Euro'ya mal olmuştu.

    PEREİRA VAZGEÇMİYOR
    Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Vitor Pereira'nın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Piyasa değerini de 6.5 milyon Euro'ya çıkardı.

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    Haberler Spor Piyasa değerini de 6.5 milyon Euro'ya çıkardı! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu adeta uçuşta
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