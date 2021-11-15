Milli Takımdan Karadağ'a özel taktik! 4-1-2-3'e dönecekler

Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Son maçında ise yarın Karadağ ile tarihi bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar'ın oynanacak maçlar sonunda direkt Dünya Kupası vizesi alma durumu var. Cebelitarık maçında averajımızı düzeltmemiz gerekiyordu. Mecburen hücumcu bir kadro ile sahaya çıktık. Karadağ maçında ise 4-1-2-3 taktiğimize geri döneceğiz. Berat'ın 11'e dönmesi Halil Dervişoğlu'nun ise yedek kalması bekleniyor. Kuntz ilk 11'de başka bir değişikliğe gitmeyecek.

ÖNCE ÇALIŞTI SONRA UÇTU

Milli Futbol Takımız, Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı... Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, dün takımla ilk antrenmanına çıktı. A Milliler akşam saatlerinde ise Karadağ'a gitti.

AY-YILDIZLILAR'A ALMAN HAKEM

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yarın gece Karadağ ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu... Saat 22.45'te start alacak zorlu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Milli maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.