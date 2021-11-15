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    Fatih Terim'den Milli Takıma galibiyeti getiren oyunculara özel tebrik geldi

    Galatasaray’ın genç yıldızlarının Cebelitarık karşılaşmasındaki performansı Sarı-Kırmızılı teknik ekibin büyük beğenisini kazandı. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim’den oyunculara özel tebrik geldi.

    Aslan’ın milli gururu

    Galatasaray'ın yıldız oyuncuları milli takımda gösterdikleri performansla parmak ısırttı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz oynadıkları süre boyunca göze hoş gelen futbol sergilediler. 6-0'lık maçta 2 gol Halil Dervişoğlu'ndan gelirken, bir golü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı-Kırmızılılar'da düzenli olarak forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz ise 11'de şans buldu. Mücadelesiyle Stefan Kuntz'dan aferini kaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçtan sonra 3 yıldızı arayarak özel olarak tebrik etti.

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    Haberler Spor Fatih Terim'den Milli Takıma galibiyeti getiren oyunculara özel tebrik geldi
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