Fatih Terim'den Milli Takıma galibiyeti getiren oyunculara özel tebrik geldi

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları milli takımda gösterdikleri performansla parmak ısırttı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz oynadıkları süre boyunca göze hoş gelen futbol sergilediler. 6-0'lık maçta 2 gol Halil Dervişoğlu'ndan gelirken, bir golü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı-Kırmızılılar'da düzenli olarak forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz ise 11'de şans buldu. Mücadelesiyle Stefan Kuntz'dan aferini kaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçtan sonra 3 yıldızı arayarak özel olarak tebrik etti.