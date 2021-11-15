Diego Rossı'nin eski takım arkadaşı! Fenerbahçe'de yeni hedef Jose Cifuentes

SADECE 1 YILI KALDI

Ekvadorlu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor.