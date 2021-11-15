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    Diego Rossı'nin eski takım arkadaşı! Fenerbahçe'de yeni hedef Jose Cifuentes

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Los Angeles FC’de forma giyen Ekvadorlu yıldız Jose Cifuentes için hareket egeçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar merkez orta saha oyuncusu için 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

    Fener’in gözü yine ABD’de
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    Devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü yeniden ABD'ye dikti. Fenerbahçeli kurmaylar, Diego Rossi'nin Los Angeles FC'den takım arkadaşı olan Jose Cifuentes için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

    SADECE 1 YILI KALDI
    Ekvadorlu     oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor.

    22 yaşında ve 1.76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi.

        FİZİK GÜCÜ İYİ
        Oyunun         her iki yönünü de oynayabilmesi de Pereira'nın sisteminde kritik öneme sahip.

        Teknik kapasitesinin yanında fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Her geçen yıl skor özelliğini de geliştiren Cifuentes, geçen sezon 5 gol ve 5 asiste imza attı.

        AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
        2020 yılından bu yana ABD'de oynayan, öncesinde ülkesi Ekvador'da forma giyen Jose Cifuentes'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu durumu Los Angeles FC yöneticilerine bildirdiği ifade edildi.
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