Beşiktaş, Bünyamin Balcı için Antalyaspor ile görüşecek

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde atağa kalkacak. Beşiktaş, sağ bekte yalnız kalan Rosier'in yedeği olacak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı için Siyah-Beyazlı kurmayların Akdeniz ekibinin yöneticileri ile bir araya geleceği öğrenildi. Bünyamin Balcı'nın kiralama ihtimalinin bulunmadığı Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı için sıkı bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bünyamin Balcı daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

