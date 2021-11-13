Galatasaray'ın başvurusuna UEFA’dan ‘ret’ yanıtı

UEFA, Galatasaray'ın Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Sarı-Kırmızılılar'ın başvuru için belirlenen süre olan 24 saat içinde UEFA'ya itiraz dilekçesini göndermediği için böyle bir kararın alındığı öğrenildi. Nef Stadı'ndaki maç 1-1 bitmişti.