Galatasaray'ın başvurusuna UEFA’dan ‘ret’ yanıtı

UEFA, Galatasaray'ın Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Sarı-Kırmızılılar'ın başvuru için belirlenen süre olan 24 saat içinde UEFA'ya itiraz dilekçesini göndermediği için böyle bir kararın alındığı öğrenildi. Nef Stadı'ndaki maç 1-1 bitmişti.
FLORYA'DA RAKİP BURSASPOR
Milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray bugün TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve GS TV'den yayınlanacak.
BİZE GELEN BAŞVURU YOK
Zamalek kulübü, Galatasaray'ın Mohamed için kendileriyle henüz görüşmediğini açıkladı. Yönetici Tariq Jibril, "Biz de gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.