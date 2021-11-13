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    Galatasaray'ın başvurusuna UEFA’dan ‘ret’ yanıtı

    Galatasaray'ın Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynadığı maç 1-1 sonuçlanmıştı. Oynanan karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle Sarı-Kırmızılılar UEFA'ya başvuruda bulumuştu. Merakla beklenen karar UEFA tarafından açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz diğer Galatasaray haberleri...

    UEFA’dan ‘ret’ yanıtı

    UEFA, Galatasaray'ın Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Sarı-Kırmızılılar'ın başvuru için belirlenen süre olan 24 saat içinde UEFA'ya itiraz dilekçesini göndermediği için böyle bir kararın alındığı öğrenildi. Nef Stadı'ndaki maç 1-1 bitmişti.



    FLORYA'DA RAKİP BURSASPOR
    Milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray bugün TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve GS TV'den yayınlanacak.



    BİZE GELEN BAŞVURU YOK
    Zamalek kulübü, Galatasaray'ın Mohamed için kendileriyle henüz görüşmediğini açıkladı. Yönetici Tariq Jibril, "Biz de gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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