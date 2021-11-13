Galatasaray'da B planı Andrea Bertolacci! Gedson olmazsa Aslan’ın rotası Karagümrük...

Bu sezon büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı devre arasında mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçen Sarı-Kırmızılılar B planını da belirlemiş durumda. Yönetim, Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Bertolacci'nin transferi için resmi girişimlere başladı.