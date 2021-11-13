Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'da B planı Andrea Bertolacci! Gedson olmazsa Aslan’ın rotası Karagümrük...

    Bu sezon orta alanda büyük sıkıntılar çeken Galatasaray, devre arasında mutlaka takviye yapamayı planlıyor. Gedson Fernandes için bir kez daha harekata geçen Sarı- Kırmızılılar olumsuz durumda B planını belirlemiş durumda.

    B planı Bertolacci
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Bu sezon büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı devre arasında mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçen Sarı-Kırmızılılar B planını da belirlemiş durumda. Yönetim, Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Bertolacci'nin transferi için resmi girişimlere başladı.



    ELMAS, HURMA İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Burak Elmas'ın Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat gönüşerek İtalyan yıldızla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi. Eğer Gedson'da yine sorun çıkarsa İtalyan futbolcu transfer edilecek.



    BU SEZON 8 MAÇTA 7 GOLÜ VAR
    Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e gelen Bertolacci daha önce Milan ve Roma formasını giymişti. Bu sezon ligde 8 maçta 7 gol atan 30 yaşındaki futbolcu etkili şutları ile ön plana çıkıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Nilüfer Belediyesi’nde makamlar eşe dosta!
    Haberler Spor Galatasaray'da B planı Andrea Bertolacci! Gedson olmazsa Aslan’ın rotası Karagümrük...
        SON DAKİKA