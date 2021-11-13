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    Al Nassr’da kriz yaşayan Aboubakar kulüp arayışında! Fenerbahçe ve Galatasaray’a teklif edildi

    Ocak ayında Suudi Arabistan’dan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar yeniden Türkiye’nin transfer gündemindeki yerini aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kapısı çalındı.

    Fener ve Aslan’a Aboubakar teklifi
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    Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Ancak Suudi kulübü yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından Kamerunlu yıldızı gözden çıkarınca transfer gündemi de karıştı.



    ROTAYI YİNE TÜRKİYE'YE KIRDI
    Alınan bilgilere göre Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması beklenen Aboubakar kendisine takım aramaya başladı. Menajer Pini Zahavi rotayı yeniden Türkiye'ye kırdı.



    DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER
    Zahavı'nin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşerek futbolcusunu teklif ettiği ortaya çıktı. İki kulüp de Aboubakar konusunda düşünmek için süre talep etti.



        4 GOL ATTI, ASİST YAPAMADI
        Ancak yıldız futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı yaratacağa benziyor. Al Nassr formasıyla 12 maça çıkan Vincent Aboubakar 4 gol atarken henüz asist yapamadı.

        YÜKSEK MAAŞI BÜYÜK PROBLEM
        Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Al Nassr'ın yolunu tutan Vincent Aboubakar'ın yıllık maaşının 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Kamerunlu yıldız, Türkiye'ye geri dönecekse kazancından önemli bir fedakarlık yapmak zorunda kalacak.
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