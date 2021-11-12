HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-beyazlı takım, Özlüce Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.