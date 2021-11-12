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    • Spor
    • 12.11.2021 15:32
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    • 12.11.2021 15:32
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    Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek?

    Galatasaray ve Bursaspor hazırlık maçı için araştırmalar yapılmaya başlandı. Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan Sarı Kırmızılı takım milli arayı değerlendirmek için Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak. Maçı izleyecek olan taraftarlar maçın yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Florya Metin Oktay tesisinde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek? İşte GS TV - Bursaspor YouTube canlı maç izle ekranı!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek?

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Hazırlık maçıFlorya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek? İşte GS TV - Bursaspor YouTube canlı maç izle ekranı!

    Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

    GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray-Bursaspor maçı, yarın (13 Kasım Cumartesi) saat 14.00'te oynanacak.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçı, GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-beyazlı takım, Özlüce Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp pas pres oyunuyla devam etti.

        Takım, idmanın son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, İstanbul'a hareket edecek..
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        Haberler Spor Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek?
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