Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Hazırlık maçıFlorya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek? İşte GS TV - Bursaspor YouTube canlı maç izle ekranı!
GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Bursaspor maçı, yarın (13 Kasım Cumartesi) saat 14.00'te oynanacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçı, GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.