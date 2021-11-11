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    • Spor
    • 11.11.2021 22:47
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    • 11.11.2021 22:49
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    Potanın Perileri, Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı! Slovenya 62-78 Türkiye | MAÇ SONUCU

    Son dakika haberleri... A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Slovenya’yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

    Potanın Perileri galibiyetle başladı!

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya'yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

    Potanın Perileri D Grubu'ndaki ilk maçındamücadelenin ilk periyodunu 27-14, ilk yarısını ise 46-20 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-38 önde kapatan A Milli Takım, mücadeleden 78-62 galip ayrıldı.

    Potanın Perileri'nde Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla mücadele ederken, Slovenya'da Oblak ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

    1'İNCİ PERİYOT: 14-27
    İLK YARI: 20-46
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-64

        Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Emine Sporel Özakat, Serhan Antalyalı, Resul Kerse, Alper Arıkoğlu, Aydın Şerbetçioğlu, Efe Oğuz ve TBF yetkilileri ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yöneticileri takip etti.

        Türkiye, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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