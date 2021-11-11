Potanın Perileri, Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı! Slovenya 62-78 Türkiye | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya'yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.
Potanın Perileri D Grubu'ndaki ilk maçındamücadelenin ilk periyodunu 27-14, ilk yarısını ise 46-20 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-38 önde kapatan A Milli Takım, mücadeleden 78-62 galip ayrıldı.
Potanın Perileri'nde Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla mücadele ederken, Slovenya'da Oblak ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
1'İNCİ PERİYOT: 14-27
İLK YARI: 20-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-64