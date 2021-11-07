Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.11.2021 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2021 15:55
    ABONE OL

    Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izle! Fatih Karagümrük GS maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte 11'ler...

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına az bir süre kala futbolseverler coştu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Peki Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izleme linki ve maçın 11'leri...

    Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izle!

    Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile devam ediyor. Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılı ekipte 2 sakatlık bulunuyor. 7 Kasım'da oynananacak maçta Sacha Boey ile Arda Turan bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki; Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izleme linki ve maçın 11'leri...

    FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ!

    Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Bortini, Karamoah, Pesic (Muhtemel)

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil

    KARAGÜMRÜK GS MAÇININ HAKEMİ KİM?

    Bugün (7 Kasım 2021 Pazar) saat 16:00'da oynanacak Fatih Karagümrük Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?

    Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadelede 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

        GALATASARAY KAZANDI KARAGÜMRÜK KAYBETTİ

        Ligde son olarak iç sahada Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde iki maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük ise son oynadığı Kayserispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

        Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.

        MAÇIN VAR'I ARDA KARDEŞLER OLDU

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının Video Asistan Hakem'ini (VAR) duyurdu. Buna göre zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Arda Kardeşler görev yapacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan gençlerle buluştu!
        Haberler Spor Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izle! Fatih Karagümrük GS maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte 11'ler...
            SON DAKİKA