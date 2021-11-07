Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izle! Fatih Karagümrük GS maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte 11'ler...

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile devam ediyor. Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılı ekipte 2 sakatlık bulunuyor. 7 Kasım'da oynananacak maçta Sacha Boey ile Arda Turan bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki; Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı maç izleme linki ve maçın 11'leri...
FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ!
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Bortini, Karamoah, Pesic (Muhtemel)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil
KARAGÜMRÜK GS MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bugün (7 Kasım 2021 Pazar) saat 16:00'da oynanacak Fatih Karagümrük Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?
Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.