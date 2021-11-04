Türkiye Basketbol Federasyonu seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi!

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum.