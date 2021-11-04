Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Brezilyalı futbolcunun gidişinden sonra sağ bekte büyük sıkıntı yaşanıyor! 5'İ 1 Mariano etmedi

    Sacha Boey'in sakatlığının nüksetmesiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından gönderilen Mariano'nun yerini dolduramadı. Brezilyalı yıldız 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı. Ancak Marina sonrası sağ bekte görev yapan Linnes, Omar, Şener, Yedlin ve Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi.

    5’İ 1 Mariano etmedi

    Sacha Boey'in sakatlığının nüksetmesiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından gönderilen Mariano'nun yerini dolduramadı. Brezilyalı yıldız 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı.

    Ancak Marina sonrası sağ bekte görev yapan Linnes, Omar, Şener, Yedlin ve Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi. Şimdi Galatasaray'ın devre arasında Yedlin'i gönderip yeni sağ bek alacağı iddia ediliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Spor Brezilyalı futbolcunun gidişinden sonra sağ bekte büyük sıkıntı yaşanıyor! 5'İ 1 Mariano etmedi
        SON DAKİKA