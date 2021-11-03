Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2021 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 12:25
    ABONE OL

    Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz izle

    Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e karşı namağlup bir şekilde ayrılmak istiyor. Kritik maç sırasında futbolseverler maçı canlı izleyebilecekleri yolları araştırıyor. Bugünkü maç Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Peki, Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz izle

    takvim.com.tr
    Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri?

    Siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon deplasmanında galibiyet arayacak. Yüzbinlerce Beşiktaş taraftarı bugünkü maçlara kitlendi. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz izle!

    LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları, Exxen'de bulunuyor. Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de yayınlanacak.

    EXXEN ÜYELİK (ABONELİK) ÜCRETİ NE KADAR?

    Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

    Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

        EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI

        Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

        Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

        CBC SPORTS NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

        Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

        Biss key 1313131313131339
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyeler borç batağında!
        Haberler Spor Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz izle
            SON DAKİKA