Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz izle

EXXEN ÜYELİK (ABONELİK) ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.