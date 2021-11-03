Fenerbahçe UEFA maçı saat kaçta? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda? Royal Antwerp FB muhtemel 11'ler...

Temsilcimiz Fenerbahçe Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında mücadele edecek. Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta? Royal Antwerp FB hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda oynayacağı 4. hafta maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Maç Exxen'den canlı yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
MAÇLARIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek. Maçta dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.
Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda aynı gün Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda oynayacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Milos Gigovic üstlenecek. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev yapacak.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Bosuil Stadyumu'ndaki mücadele 4 Kasım Perşembe günü TSİ 23'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe 3'üncü sırada 2 puanla yer alıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı alamayan sarı-lacivertli ekip, Royal Antwerp karşısında Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine engel olamadı. Üst üste gelen kötü sonuçlara dur diyemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ise geleceği merak konusu. Uyguladığı 3-4-2-1 sistemi ile tepkileri üzerine çeken sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, karşılaşmalardaki oyuncu değişiklikleriyle de eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.
SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 SAKAT
Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına 5 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Gustavo, Valencia, Altay, Serdar Aziz ve Mesut Özil, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Antwerp maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayı-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfancan, Rossi, Berisha"