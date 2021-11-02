Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları bugün çekilecek

Çok büyük bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 15.00'te yapılacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. Kupanın bu turunda Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor ve 3. turu geçen 43 takım yer alacak.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu büyük heyecan yine A Spor ekranlarında olacak.