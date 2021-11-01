Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyordu.
BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI
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İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan, Castro, Ezeh, Metehan, Balotelli