Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.11.2021 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2021 19:51
    ABONE OL

    Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Medipol Başakşehir Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI

    Medipol Başakşehir Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

    Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

    Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyordu.

    BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

    Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan, Castro, Ezeh, Metehan, Balotelli

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD Başkanı Biden’ın zor anları!
    Haberler Spor Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE
        SON DAKİKA