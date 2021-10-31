Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı namağlup yoluna devam ediyor







43 MAÇTA SADECE 3 YENİLGİSİ VAR!

Abdullah Avcı sadece 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon oynadığı 11 maçta ise hiç kaybetmeyen Trabzonspor 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak çok büyük başarı ortaya koydu. Abdullah Avcı ve ekibi, kırılması güç olarak görülen 1995 yılındaki, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırmayı hedefliyor.