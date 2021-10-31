Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı namağlup yoluna devam ediyor

Trabzonspor Abdullah Avcı ile bambaşka bir kimliğe büründü. Şampiyonluk şarkıları her zamankinden daha gür bir sesle söyleniyor. Trabzonspor'un başına geçtiğimiz sezonun 8. haftasında geçen Abdullah Avcı, 10 Kasım itibariyle kulüpte çalışma süresini tam 1 yıla ulaştıracak.
Tecrübeli teknik direktör takımın başında bugüne kadar 43 maça çıkarken 26 galibiyet, 14 beraberlik elde etti.
43 MAÇTA SADECE 3 YENİLGİSİ VAR!
Abdullah Avcı sadece 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon oynadığı 11 maçta ise hiç kaybetmeyen Trabzonspor 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak çok büyük başarı ortaya koydu. Abdullah Avcı ve ekibi, kırılması güç olarak görülen 1995 yılındaki, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırmayı hedefliyor.
REKORLARIN ADAMI ABDULLAH AVCI
Rizespor maçında alınan galibiyetle ligdeki yenilgisizlik serisini 23 maça çıkaran Fırtına, bu rekoru da kırması durumunda kulüp tarihine bir kez daha adını yazdıracak. 236 gündür kaybetmeyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ise deplasmandaki yenilmezlik serisini 22 maça yükseltmeyi başarmıştı.