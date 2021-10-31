Bandırma doludizgin | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.



Royal Hastanesi Bandırma'ya 3 puan getiren golleri 45+2'de Akabueze ve 87'de Keny attı. Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor puanını 21'e yükseltti ve zirve iddiasını devam ettirdi.



SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Kayseri, Karagümrük'ü konuk edecek. Maçı Burak Şeker yönetecek. 16.00'da Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maçta Alanya, Göztepe'yi ağırlayacak.



HAFTANIN MVP'Sİ OKOBO

Asvel'de forma giyen Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Okobo, Panathinaikos'a karşı 35 sayı, 4 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla oynamıştı.







KARA KARTAL'DAN 12 SAYI FARK

Beşiktaş Icrypex, Basketbol Süper Ligi'ndeki 6. maçında Yukatel Merkezefendi'yi 74-62 mağlup ederek 3. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlılar'da Furkan Haltalı 20 sayı attı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Aliağa Petkim: 81-66, Galatasaray Nef- Bursaspor: 99-84