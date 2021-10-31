Bandırma doludizgin | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Royal Hastanesi Bandırma'ya 3 puan getiren golleri 45+2'de Akabueze ve 87'de Keny attı. Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor puanını 21'e yükseltti ve zirve iddiasını devam ettirdi.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Kayseri, Karagümrük'ü konuk edecek. Maçı Burak Şeker yönetecek. 16.00'da Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maçta Alanya, Göztepe'yi ağırlayacak.
HAFTANIN MVP'Sİ OKOBO
Asvel'de forma giyen Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Okobo, Panathinaikos'a karşı 35 sayı, 4 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla oynamıştı.
KARA KARTAL'DAN 12 SAYI FARK
Beşiktaş Icrypex, Basketbol Süper Ligi'ndeki 6. maçında Yukatel Merkezefendi'yi 74-62 mağlup ederek 3. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlılar'da Furkan Haltalı 20 sayı attı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Aliağa Petkim: 81-66, Galatasaray Nef- Bursaspor: 99-84
FİLE DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE OPET
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.Maçta ilk seti F.Bahçe 25-18 kazandı. G.Saray ise 2. ve 3. seti alarak 2-1 öne geçti. Setlerde önce 2-2'yi yakalayan Sarı-Lacivertliler final setini de alarak maçı 3-2 kazanmayı bildi.
HAYRİ BABA'YA İMZA GÜNÜNDE SEVGİ SELİ
Türk futbolunun duayen isimlerinden eski milli futbolcu ve TRT Spor, TRT Radyo yorumcusu Hayri Ülgen, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları (TSTK) tarafından düzenlenen Yenikapı Tanıtım Günleri'nde 'Baba Hayri' kitabının 5. baskısının tanıtım imza gününde sevenleriyle buluştu. İmza gününe ilgi çok büyük oldu.
MANCHESTER UNİTED TOTTENHAM'I FARKLI GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk olduğu Tottenham'ı 3-0 yendi. Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.Ligde 4 hafta sonra kazanan Manchester United, 17 puanla 5. sıraya çıktı.
FİLE DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE OPET
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.Maçta ilk seti F.Bahçe 25-18 kazandı. G.Saray ise 2. ve 3. seti alarak 2-1 öne geçti. Setlerde önce 2-2'yi yakalayan Sarı-Lacivertliler final setini de alarak maçı 3-2 kazanmayı bildi.
BROOKLYN NETS HARDEN İLE KAZANDI
NBA'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Brooklyn Nets, Pacers'ı 7 sayı farkla yenerek 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Nets'te all star oyunculardan James Harden 29 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Kevin Durant 22 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 21 sayı ve 8 ribauntluk performanslarıyla takımına galibiyeti getirdi.