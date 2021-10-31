88. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kısa pasında Emre Akbaba'nın penaltı noktasına yakın bölgedeki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Geri dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat bunu da çıkardı.