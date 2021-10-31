Göztepe: İrfan Can Ağribayat, Atakan Rıdvan Çankaya, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli (Dk. 86 Kerim Alıcı), Burekovic (Dk. 46 Berkan Emir), Yalçın Kayan (Dk. 60 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye (Dk. 46 Lourency), Jahovic (Dk. 90+2 Ideye)
Goller: Dk. 3 Davidson, Dk. 89 Milunovic, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 62 Tijanic, Dk. 78 Lourency (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 32 Murat Paluli, Dk. 44 Burekovic, Dk. 55 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 46 Fatih Aksoy, Dk. 67 Diedhiou, Dk. 90+9 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı 2-2 berabere sona erdi.