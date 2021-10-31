Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.10.2021 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2021 18:41
    ABONE OL

    Alanyaspor Göztepe ile 2-2 berabere kaldı

    Alanyaspor ile Göztepe Süper Lig'in 11. hafta maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 4 gol olurken Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı 2-2 berabere sona erdi.

    Alanya’da 4 gol var kazanan yok

    Stat: Bahçeşehir Okulları

    Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

    Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş (Dk. 80 Candeias), Fatih Aksoy (Dk. 66 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou (Dk. 72 Babacar)

    Göztepe: İrfan Can Ağribayat, Atakan Rıdvan Çankaya, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli (Dk. 86 Kerim Alıcı), Burekovic (Dk. 46 Berkan Emir), Yalçın Kayan (Dk. 60 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye (Dk. 46 Lourency), Jahovic (Dk. 90+2 Ideye)

    Goller: Dk. 3 Davidson, Dk. 89 Milunovic, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 62 Tijanic, Dk. 78 Lourency (Göztepe)

    Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 32 Murat Paluli, Dk. 44 Burekovic, Dk. 55 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 46 Fatih Aksoy, Dk. 67 Diedhiou, Dk. 90+9 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı 2-2 berabere sona erdi.

        53. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Berkan Emir, ceza sası içine Lourency'e çıkardı. Yüzünü kaleye dönen bu futbolcunun köşeye göndermek istediği topu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

        62. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen atakta Lourency topla, rakibini ceza sahası içinde geçerek ortasını yaptı. Tijanic'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1

        78. dakikada Göztepe öne geçti. Obinna'nın orta alanda gelişine vurduğu topu Milunovic, kafayla kalecisine vermek istedi. Meşin yuvarlak kısa düşerken Lourency ve kaleci Serkan topa aynı anda hamle yaptı. Rakibinden önce kafa vuruşunu yapan Göztepeli futbolcu topu ağlarla buluşturdu: 1-2

        88. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kısa pasında Emre Akbaba'nın penaltı noktasına yakın bölgedeki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Geri dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat bunu da çıkardı.

        89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Milunovic'in kafa vuruşunda top rakip oyunculardan sekerek ağlarla buluştu: 2-2

        Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pentagon’dan F-35 açıklaması: Türkiye halen...
        Haberler Spor Alanyaspor Göztepe ile 2-2 berabere kaldı
            SON DAKİKA