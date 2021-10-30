Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Konya FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GUSTAVO SINIRDA

Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

41. RANDEVU

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.