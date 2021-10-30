Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Konya FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Süper Lig 11. hafta mücaledesinde Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe bu mücadeleyi de kazanmak istiyor. Bu kapsamda Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Konya FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İşte canlı anlatım takip etme ekranı;
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Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, yarın kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.
Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.
Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.
GUSTAVO SINIRDA
Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.
41. RANDEVU
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.