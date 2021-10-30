Kasımpaşa evinde kazandı! Kasımpaşa 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

53'üncü dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoağan'ın sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere tokatladı. Eysseric'in kullandığı kornerde arka direkte Sadiku'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

73'üncü dakikada Kasımpaşa duran toptan bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan kornerde Hajradinovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.