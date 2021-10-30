Kasımpaşa evinde kazandı! Kasımpaşa 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Sadiku ve 73'üncü dakikada Umut Bozok kaydetti.
KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER:
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem
8'inci dakikada Mounir'in pasıyla ceza sahasına giren Tetteh, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yere düşerken şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul'u geçen top yandan dışarı çıktı.
37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatya atağında Mustafa Eskihellaç'ın ortasında top doğrudan kaleye yöneldi ve az farkla auta gitti.
39'uncu dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Tetteh pasını ceza yayı üstündeki Mounir'e verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Harun topu kornere tokatladı.