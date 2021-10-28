Galatasaray'dan Ocak operasyonu! 4 isim topun ağzında, Gedson Fernandes için tüm şartlar zorlanacak

G.Saray ocak ayında hareketli saatler yaşayacak... Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Cimbom, Ocak ayında transferde sıcak saatler yaşayacak. Yönetimin hedefi, orta saha, kanat ve yerli kaleci transferi yaparak kadroyu güçlendirmek.
ASLAN BU KEZ ÇOK KARARLI
Cimbom'da orta saha transferi için Benficalı Gedson Fernandes'in ismi geçiyor. Aslan, yaz transferinde renklerine bağlayamadığı yıldız oyuncu için bu kez şartları zorlayacak.
ONYEKURU KOMŞU'DA MUTSUZ
Yunan medyası ise Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu yazdı. Galatasaray'ın kanat trnasferi için Onyekuru ile temasa geçmesi bekleniyor.