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    Galatasaray'dan Ocak operasyonu! 4 isim topun ağzında, Gedson Fernandes için tüm şartlar zorlanacak

    Süper Lig’de liderin 7 puan gerisine düşen Galatasaray’da Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao topun ağzında... Benficalı Gedson Fernandes için bu kez tüm şartlar zorlanacak.

    Ocak operasyonu

    G.Saray ocak ayında hareketli saatler yaşayacak... Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Cimbom, Ocak ayında transferde sıcak saatler yaşayacak. Yönetimin hedefi, orta saha, kanat ve yerli kaleci transferi yaparak kadroyu güçlendirmek.



    ASLAN BU KEZ ÇOK KARARLI
    Cimbom'da orta saha transferi için Benficalı Gedson Fernandes'in ismi geçiyor. Aslan, yaz transferinde renklerine bağlayamadığı yıldız oyuncu için bu kez şartları zorlayacak.



    ONYEKURU KOMŞU'DA MUTSUZ
    Yunan medyası ise Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu yazdı. Galatasaray'ın kanat trnasferi için Onyekuru ile temasa geçmesi bekleniyor.



        4 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ
        G.Saray yeri kaleci olarak ise Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi. Takından ayrılması beklenen oyuncular ise Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao...



        BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI
        Galatasaray'ın         transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Gedson Fernandes bu sezon Portekiz ekibi Benfica'da sedece 3 maçta oynadı. Sadece 47 dakika görev alabildi.

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