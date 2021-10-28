Fernando Muslera milli takımı bırakıyor | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

G.Saray'daki performansı tartışılan Uruguaylı kaleci milli takım ile ilgili radikal bir karar aldı. 36 yaşındaki oyuncu, Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakacak.
VALLECANO BARCELONA'YI FALCAO'NUN GOLÜYLE YIKTI
La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 30. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano ile 6 maçta görev yapan Falcao, 4 kez rakip ağları havalandırdı.
GALATASARAY LANDES'İ EVİNDE FARKLI YENDİ
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 83-64 mağlup etti. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise Sopron Basket'i 73-47 yendi.
FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ OLYMPİAKOS
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki maç 21.00'de başlayacak. Fener ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgi ile 11. sırada yer alıyor.
TRABZON BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Trabzonspor, Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste dört maçı kayıpsız geçmiş olacak. Fırtına zorlu maça çok hırslı hazırlanıyor.
EFES KOMŞU'DA DAĞILDI!
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'a 95-69 yenildi. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti. Efes'te Beaubois 16 sayıyla takımıın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.
VALLECANO BARCELONA'YI FALCAO'NUN GOLÜYLE YIKTI
La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 30. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano ile 6 maçta görev yapan Falcao, 4 kez rakip ağları havalandırdı.
GALATASARAY LANDES'İ EVİNDE FARKLI YENDİ
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 83-64 mağlup etti. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise Sopron Basket'i 73-47 yendi.
FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ OLYMPİAKOS
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki maç 21.00'de başlayacak. Fener ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgi ile 11. sırada yer alıyor.
TRABZON BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Trabzonspor, Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste dört maçı kayıpsız geçmiş olacak. Fırtına zorlu maça çok hırslı hazırlanıyor.
EFES KOMŞU'DA DAĞILDI!
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'a 95-69 yenildi. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti. Efes'te Beaubois 16 sayıyla takımıın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.