Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fernando Muslera milli takımı bırakıyor | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Fernando Muslera, Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakacak. İşte haberin detayları ve 28 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Fernando Muslera milli takımı bırakıyor
    G.Saray'daki performansı tartışılan Uruguaylı kaleci milli takım ile ilgili radikal bir karar aldı. 36 yaşındaki oyuncu, Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakacak.

    VALLECANO BARCELONA'YI FALCAO'NUN GOLÜYLE YIKTI
    La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 30. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano ile 6 maçta görev yapan Falcao, 4 kez rakip ağları havalandırdı.

    GALATASARAY LANDES'İ EVİNDE FARKLI YENDİ
    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 83-64 mağlup etti. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise Sopron Basket'i 73-47 yendi.

    FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ OLYMPİAKOS
    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki maç 21.00'de başlayacak. Fener ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgi ile 11. sırada yer alıyor.

    TRABZON BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
    Trabzonspor, Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste dört maçı kayıpsız geçmiş olacak. Fırtına zorlu maça çok hırslı hazırlanıyor.



    EFES KOMŞU'DA DAĞILDI!
    THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'a 95-69 yenildi. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti. Efes'te Beaubois 16 sayıyla takımıın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ezan okunurken sirtaki devam etti!
    Haberler Spor Fernando Muslera milli takımı bırakıyor | Yurttan ve dünyadan spor gündemi
        SON DAKİKA