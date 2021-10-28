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    Bursa’dan farklı tarife!

    Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Ceyhanspor’u farklı skorla yenerek adını 4. tura yazdırmayı başardı. İşte tüm detaylar...

    Bursa’dan farklı tarife!
    Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, Ceyhaspor'u 6-1 yenerek 4. tura yükseldi.

    Sonuçlar: İstanbulspor-Velimeşe: 5-0, Kocaelispor-Bayburt Özel İdarespor: 2-0, Ezincanspor-52 Orduspor: 1-3, Hekimoğlu Trabzon- Düzcespor: 1-1 (5-4 Penaltılar), Vanspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0, Ankara Demirq-Yomraspor: 2-1, Keçiörengücü-Ağrı: 0-0 (4-5 Penaltılar), Etimesgut-Kahta 02 Spor: 0-1, Kırşehir-Darıca G.Birliği: 3-2, Serik- Pazarspor: 7-0, Afyonspor-Sivas Bel.: 3-1, Ankaraspor-İnegölspor: 2-0, Balıkesirspor- Alanya Kestel: 0-2, Bodrumspor- Isparta: 3-1, Çorum-Arnavutköy: 0-2, Denizlispor-Şile Yıldızspor: 1-1 (4-3 Penaltılar), Eskişehir-Iğdır: 0-2, Kırklarelis- Osmaniyes: 0-1, Manisa-Fatsa Bel.: 1-0, Menemenspor-Karşıyaka: 1-0, Bandırmaq- Çankaya: 2-0, Sarıyer-Edirnespor: 2-0, Karacabey-Şanlıurfaspor: 1-2, Turgutluspor-Mardin: 1-2, Uşakspor-Nevşehir: 1-1 (3-2 Penaltılar) Kayseri-Hopa: 3-0, Erzurum- Nazilli: 0-0 (5-6 Penaltılar)

    GÜNÜN PROGRAMI
    13.00 Ümraniye-Kahramanmaraş
    14.00 G.Birliği-Pendikspor
    14.00 Tuzlaspor-Aksaray Belediye
    14.00 Altınordu-Tepecikspor
    15.30 Sakaryaspor-Karaköprü B.
    18.00 Antalyaspor-Diyarbekir
    20.45 Adana Demir-Nigde Ana.
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