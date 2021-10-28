Bursa’dan farklı tarife!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, Ceyhaspor'u 6-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Sonuçlar: İstanbulspor-Velimeşe: 5-0, Kocaelispor-Bayburt Özel İdarespor: 2-0, Ezincanspor-52 Orduspor: 1-3, Hekimoğlu Trabzon- Düzcespor: 1-1 (5-4 Penaltılar), Vanspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0, Ankara Demirq-Yomraspor: 2-1, Keçiörengücü-Ağrı: 0-0 (4-5 Penaltılar), Etimesgut-Kahta 02 Spor: 0-1, Kırşehir-Darıca G.Birliği: 3-2, Serik- Pazarspor: 7-0, Afyonspor-Sivas Bel.: 3-1, Ankaraspor-İnegölspor: 2-0, Balıkesirspor- Alanya Kestel: 0-2, Bodrumspor- Isparta: 3-1, Çorum-Arnavutköy: 0-2, Denizlispor-Şile Yıldızspor: 1-1 (4-3 Penaltılar), Eskişehir-Iğdır: 0-2, Kırklarelis- Osmaniyes: 0-1, Manisa-Fatsa Bel.: 1-0, Menemenspor-Karşıyaka: 1-0, Bandırmaq- Çankaya: 2-0, Sarıyer-Edirnespor: 2-0, Karacabey-Şanlıurfaspor: 1-2, Turgutluspor-Mardin: 1-2, Uşakspor-Nevşehir: 1-1 (3-2 Penaltılar) Kayseri-Hopa: 3-0, Erzurum- Nazilli: 0-0 (5-6 Penaltılar)
GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Ümraniye-Kahramanmaraş
14.00 G.Birliği-Pendikspor
14.00 Tuzlaspor-Aksaray Belediye
14.00 Altınordu-Tepecikspor
15.30 Sakaryaspor-Karaköprü B.
18.00 Antalyaspor-Diyarbekir
20.45 Adana Demir-Nigde Ana.
Sonuçlar: İstanbulspor-Velimeşe: 5-0, Kocaelispor-Bayburt Özel İdarespor: 2-0, Ezincanspor-52 Orduspor: 1-3, Hekimoğlu Trabzon- Düzcespor: 1-1 (5-4 Penaltılar), Vanspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0, Ankara Demirq-Yomraspor: 2-1, Keçiörengücü-Ağrı: 0-0 (4-5 Penaltılar), Etimesgut-Kahta 02 Spor: 0-1, Kırşehir-Darıca G.Birliği: 3-2, Serik- Pazarspor: 7-0, Afyonspor-Sivas Bel.: 3-1, Ankaraspor-İnegölspor: 2-0, Balıkesirspor- Alanya Kestel: 0-2, Bodrumspor- Isparta: 3-1, Çorum-Arnavutköy: 0-2, Denizlispor-Şile Yıldızspor: 1-1 (4-3 Penaltılar), Eskişehir-Iğdır: 0-2, Kırklarelis- Osmaniyes: 0-1, Manisa-Fatsa Bel.: 1-0, Menemenspor-Karşıyaka: 1-0, Bandırmaq- Çankaya: 2-0, Sarıyer-Edirnespor: 2-0, Karacabey-Şanlıurfaspor: 1-2, Turgutluspor-Mardin: 1-2, Uşakspor-Nevşehir: 1-1 (3-2 Penaltılar) Kayseri-Hopa: 3-0, Erzurum- Nazilli: 0-0 (5-6 Penaltılar)
GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Ümraniye-Kahramanmaraş
14.00 G.Birliği-Pendikspor
14.00 Tuzlaspor-Aksaray Belediye
14.00 Altınordu-Tepecikspor
15.30 Sakaryaspor-Karaköprü B.
18.00 Antalyaspor-Diyarbekir
20.45 Adana Demir-Nigde Ana.