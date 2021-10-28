Beşiktaş'ın zirve planı! 5 maçta 15 puan

Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi.
Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.
Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak Aralık ayı başında liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
BELKİ 2 BELKİ DE 4 YIL SONRA!
Beşiktaş kalecisi Ersin, "Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Gelecek sene, 2 sene sonra, 4 sene sonra ne zaman olursa..." diye konuştu.
Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.
Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak Aralık ayı başında liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
BELKİ 2 BELKİ DE 4 YIL SONRA!
Beşiktaş kalecisi Ersin, "Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Gelecek sene, 2 sene sonra, 4 sene sonra ne zaman olursa..." diye konuştu.