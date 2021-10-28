Altın yıllar! Türk sporunun son 30 yılı...

Türkiye, 1988 Olimpiyat Oyunları ile birlikte sporda büyük başarılara imza attı. "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1983-1996 yıllarında 63 rekor kırdı. 1988 ve 1992 olimpiyatlarında altın madalyaları rekorlarla alan Süleymanoğlu, Atlanta'da yapılan 1996 Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın kazanarak tarihe geçmişti.
Süleymanoğlu'nun dışında yine halterde Halil Mutlu, güreşte ise Hamza Yerlikaya ve Mahmut Demir'le altın madalyaya imza attık. 2000 Sydney'de yine Halil Mutlu ve Hamza Yerlikaya ile podyumun zirvesine çıktık. Judoda ise Hüseyin Özkan göğsümüzü kabartarak altın madalya aldı.
2004 Atina'da Halil Mutlu, Taner Sağır (halter) ve Nurcan Taylan (halter) altın madalya alarak yüzümüzü güldürdü. 2008 Pekin'de Ramazan Şahin (güreş), 2012 Londra'da Servet Tazegül (tekvando), 2016 Rio'da Taha Akgül (güreş), 2020 Tokyo'da ise boksta kadınlarda ilk altın madalyamızı Busenaz Sürmeneli kazandırdı. Okçulukta da tarih yazdık.
Mete Gazoz, bu dalda ilk altın madalyamızı kazandırdı. Sadece olimpiyatlarda mı başarılı olduk? Elbette hayır. 2000'de Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu, 2002'de futbolda dünya üçüncülüğümüz ve 2008'de yine Avrupa üçüncülüğümüz tarihimizin en önemli futbol başarıları olarak kayıtlara geçti. Basketbolda da bir Türkiye gerçeği vardı.
2001'de Türkiye'de organize edilen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği elde ettik. 2010'da yine ülkemizdeki Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ikincilikle yetindik. 2017 Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe şampiyon olarak çok büyük bir başarı kazandı. 2021 yılında da Anadolu Efes Euroleague şampiyonluğuna uzandı. Birçok branşta Avrupa ve dünya şampiyonlukları gururumuz oldu. Son 30 yılda 68'i altın olmak üzere 300'ün üzerinde madalya ile spor tarihimizi başarılarla doldurduk.
Kadınlar voleybolda Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, ve Galatasaray, uluslararası birçok başarıya imza attı. 4 takım, kulüpler düzeyinde Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine çıkardı.