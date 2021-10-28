Altın yıllar! Türk sporunun son 30 yılı...





Süleymanoğlu'nun dışında yine halterde Halil Mutlu, güreşte ise Hamza Yerlikaya ve Mahmut Demir'le altın madalyaya imza attık. 2000 Sydney'de yine Halil Mutlu ve Hamza Yerlikaya ile podyumun zirvesine çıktık. Judoda ise Hüseyin Özkan göğsümüzü kabartarak altın madalya aldı.





2004 Atina'da Halil Mutlu, Taner Sağır (halter) ve Nurcan Taylan (halter) altın madalya alarak yüzümüzü güldürdü. 2008 Pekin'de Ramazan Şahin (güreş), 2012 Londra'da Servet Tazegül (tekvando), 2016 Rio'da Taha Akgül (güreş), 2020 Tokyo'da ise boksta kadınlarda ilk altın madalyamızı Busenaz Sürmeneli kazandırdı. Okçulukta da tarih yazdık.



Mete Gazoz, bu dalda ilk altın madalyamızı kazandırdı. Sadece olimpiyatlarda mı başarılı olduk? Elbette hayır. 2000'de Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu, 2002'de futbolda dünya üçüncülüğümüz ve 2008'de yine Avrupa üçüncülüğümüz tarihimizin en önemli futbol başarıları olarak kayıtlara geçti. Basketbolda da bir Türkiye gerçeği vardı.