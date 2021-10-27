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    • Spor
    • 27.10.2021 22:32
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    • 27.10.2021 22:38
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    Falcao atmaya devam ediyor! Barcelona'yı da yıktı

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da isteneni veremeyen ve takımdan ayrılan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao La Liga'da gollerine devam ediyor. Rayo Vallecano Barcelona'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın golü Radamel Falcao'dan geldi.

    AJANSLAR
    Falcao yine attı!

    Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao transfer olduğu Rayo Vallecano'da gollerine devam ediyor.

    BARCELONA'YI 1-0'LA GEÇTİLER
    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

    FALCAO ATTI
    Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 30. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı.

    6 MAÇTA 4 GOL
    Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra 4 Eylül'de Rayo Vallecano ile anlaşan 35 yaşındaki Falcao, bu zamana kadar oynadığı 6 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı.

        Barcelona karşısında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Falcao, 76. dakikada yerini Pathe Cisse'ye bıraktı.

        Diğer yandan karşılaşmanın 72. dakikasında Barcelona'nın kazandığı penaltıyı Memphis Depay kullanırken, Rayo kalecisi Stole Dimitrievski güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

        La Liga'da bu sezon 3. yenilgisini alan Barcelona, 1 maç eksiğiyle 15 puanla 9. sırada yer aldı.

        Tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren La Liga'nın yeni takımı Rayo Vallecano ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

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