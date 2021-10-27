Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao transfer olduğu Rayo Vallecano'da gollerine devam ediyor.
BARCELONA'YI 1-0'LA GEÇTİLER
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.
FALCAO ATTI
Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 30. dakikada Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı.
6 MAÇTA 4 GOL
Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra 4 Eylül'de Rayo Vallecano ile anlaşan 35 yaşındaki Falcao, bu zamana kadar oynadığı 6 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı.