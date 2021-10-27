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    Duyarlı insanlara bu yakışır! Trabzonspor ve Rizespor başkanları dostluk mesajı verdi

    Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Cuma günü oynanacak olan karşılaşma öncesi her iki cepheden de dostluk mesajları geliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzon ve Rize'nin hiçbir şekilde ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Tahir Kıran ise "Trabzon-Rize dostluğunu pekiştirmek lazım. Biz etle tırnak gibiyiz . Tarihten beri kenetlenmişiz. Bu bağ kopmaz" şeklinde konuştu.

    Dostluk rüzgarı

    Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Cuma günü oynanacak olan karşılaşma öncesi her iki cepheden de dostluk mesajları geliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzon ve Rize'nin hiçbir şekilde ayrı düşünülmeyeceğini söyledi.

    AĞAOĞLU: TÜM BÖLGE TAKIMLARI KENETLENMELİ
    Ağaoğlu     "Tabii ki sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile" dedi.

    Karadeniz takımlarının her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ağağoğlu bölge takımlarının bir arada olması Türk futbolunun kaderini değiştirir" diye konuştu.

        KIRAN: TRABZON'LA RİZE ETLE TIRNAK GİBİDİR
        Rizespor         Başkanı Tahir Kıran da, Trabzon-Rize dostluğunu pekiştirmenin en önemli görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Kıran, "Biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Çünkü biz ayrı millet değiliz, biriz. Rize ve Trabzon etle tırnak gibidir. Hepimiz aileyiz. Tarihten beri kenetlenmişiz, bu bağ asla kopmaz" dedi.

        KARADENİZ KENETLENMELİ
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm Karadeniz takımlarının kenetlenmesi halinde Türk futbolunda bir çığır açılacağını söyledi.

            EL ELE DAHA GÜÇLÜYÜZ
            Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, göreve geldikleri günden beri Karadeniz takımları arasında dostuğun pekişmesi için çalıştıklarını söyledi.

            DUYARLI İNSANLARA BU YAKIŞIR
            Türkiye             Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarlarının estiğini ve bundan da çok memnun olduklarını söyledi... Hacıkerimoğlu, "Rize ve Trabzon birbiriyle bütünleşmiş, başka bir şey düşünmek içimizi yakar. Diğer sektörlerde olduğu gibi sportif alanda da Karadeniz'e yakışır bir görüntü vermemiz gerekiyor. Bu takımlarımız arasında geçmişte bazı gerginlikler yaşandı ama artık bu geride kaldı. Şimdi dostluk rüzgarları esmeye başladı, Karadeniz'in mert ve duyarlı insanına bize de bu yakışır" diye konuştu.
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