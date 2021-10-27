Duyarlı insanlara bu yakışır! Trabzonspor ve Rizespor başkanları dostluk mesajı verdi

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Cuma günü oynanacak olan karşılaşma öncesi her iki cepheden de dostluk mesajları geliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzon ve Rize'nin hiçbir şekilde ayrı düşünülmeyeceğini söyledi.
AĞAOĞLU: TÜM BÖLGE TAKIMLARI KENETLENMELİ
Ağaoğlu "Tabii ki sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile" dedi.
Karadeniz takımlarının her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ağağoğlu bölge takımlarının bir arada olması Türk futbolunun kaderini değiştirir" diye konuştu.