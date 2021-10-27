Duyarlı insanlara bu yakışır! Trabzonspor ve Rizespor başkanları dostluk mesajı verdi

DUYARLI İNSANLARA BU YAKIŞIR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarlarının estiğini ve bundan da çok memnun olduklarını söyledi... Hacıkerimoğlu, "Rize ve Trabzon birbiriyle bütünleşmiş, başka bir şey düşünmek içimizi yakar. Diğer sektörlerde olduğu gibi sportif alanda da Karadeniz'e yakışır bir görüntü vermemiz gerekiyor. Bu takımlarımız arasında geçmişte bazı gerginlikler yaşandı ama artık bu geride kaldı. Şimdi dostluk rüzgarları esmeye başladı, Karadeniz'in mert ve duyarlı insanına bize de bu yakışır" diye konuştu.