CANLI YAYIN | Ankaragücü - Somaspor A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaragücü ile Somaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Ankaragücü - Somaspor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ - SOMASPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Hasan Hüseyin, Şahverdi, Kwabena, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Geraldo, Nadir, Cem, Chahechouhe, Bahadır

Somaspor: Ali, Reşat, Onur, İbrahim, Kadir, Kerim, Mustafa, Ali, Yasin, Furkan, Osman

ANKARAGÜCÜ - SOMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Somaspormaçı 26 Ekim Salı günü 13.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.