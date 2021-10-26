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    • Spor
    • 26.10.2021 12:56
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    • 26.10.2021 13:09
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    CANLI YAYIN | Ankaragücü - Somaspor A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı Ankaragücü - Somaspor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz. İşte maçla ilgili detaylar...

    CANLI YAYIN | Ankaragücü - Somaspor

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaragücü ile Somaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Ankaragücü - Somaspor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

    ANKARAGÜCÜ - SOMASPOR MAÇI İLK 11'LER
    Ankaragücü:     Hasan Hüseyin, Şahverdi, Kwabena, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Geraldo, Nadir, Cem, Chahechouhe, Bahadır
    Somaspor: Ali, Reşat, Onur, İbrahim, Kadir, Kerim, Mustafa, Ali, Yasin, Furkan, Osman

    ANKARAGÜCÜ - SOMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Ankaragücü - Somaspormaçı 26 Ekim Salı günü 13.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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    Haberler Spor CANLI YAYIN | Ankaragücü - Somaspor A Spor canlı izle
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