Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın başlıyor! 43 maç yapılacak: İşte program

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar yarın, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Maçların programı şöyle:
Yarın:
13.00 MKE Ankaragücü-Somaspor (Eryaman)
14.00 Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor (Bolu Atatürk)
14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu (Diyarbakır)
14.00 Eyüpspor-Bucaspor 1928 (Eyüp)
15.30 Altay-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Adanaspor-Adıyaman (Yeni Adana)