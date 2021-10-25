Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?

KADRODA DEĞİŞİKLİK ZAMANI

En son Mehmet Topal'ın da iyileşmesiyle Atiba ve N'Koudou haricinde eksiği kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting FC maçından 2 oyuncuyu değiştirerek Galatasaray maçının kadrosunu oluşturmayı düşünüyor. Hücum hattını olduğu gibi kullanması beklenen Sergen Yalçın'ın, bu iki değişikliği defans bölgesinde yapması bekleniyor.

Kalede Ersin'e şans verecek olan tecrübeli teknik adamın, geri dörtlüde Rosier, Necip, Vida ve Umut'u kullanarak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu defansla doldurması sürpriz olmayacak. Orta sahada defansif olarak Josef De Souza, önlerinde Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin ve santrforda Batshuayi, 11'e yazılacak diğer futbolcular olacak.

6 MAÇTA SADECE 1 KEZ

Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çifte kupalı teknik adam, bugünkü derbide zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor.