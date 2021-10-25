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    • Spor
    • 25.10.2021 19:17
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    • 26.10.2021 08:46
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    Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?

    Galatasaray ile Beşiktaş takımları bu akşam derbi maçı amacıyla Türk Telekom Arena Stadı’nda 90 dakika süresince mücadele edecekler. Peki karşılaşmayı Bein Sports 1 izleyemeyecekler şifresiz olarak hangi yabancı uydu kanallarından izleyebilirler? Galatasaray-Beşiktaş maçını uydudan şifresiz olarak İdman Tv, Aztv’nin canlı olarak vermesi bekleniyor. Justin Tv ya da Taraftarium24 benzeri siteler yoğunluktan ötürü sıkıntı yaratabilir. Fakat bu siteler illegal yollarla bu maçı veriyor. Maçı yayıncısı olan Beinsport'ta izlemenizi tavsiye ediyoruz.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz, uydudan veren kanallar

    Galatasaray ile Beşiktaş takımları bu akşam derbi maçı amacıyla Türk Telekom Arena Stadı'nda 90 dakika süresince mücadele edecekler. Peki karşılaşmayı Bein Sports 1 şifresiz olarak hangi yabancı uydu kanallarından izleyebilirler? GS-BJK derbi maçı canlı yayınları ile alakalı son haberleri aktarıyoruz… Galatasaray ile Beşiktaş 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmada Galatasaray galip gelirse şampiyonluk yolunda büyük bir ismim atmış olacak. Galatasaray – Beşiktaş maçı ile ilgili bütün merak ettiğiniz verileri haberimizde bulabilirsiniz.

    YASAL VE LEGAL OLARAK CANLI MAÇ YAYINI İZLEYEBİLEMEK İÇİN BEİNSPORT'U KULLANMANIZ GEREKİYOR

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN YABANCI UYDU KANALLARI VE FREKANS AYARLARI (BİSS KEY)

    TV GEORGİA (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Türksat 4A – Frekans :11472 Pol : H (Yatay ) Symbol : 23450

    Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

    FARDA TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Turksat 4A – Frekans: 12447 Pol.: Yatay(heart) Symbol: 2400 Fec: 3/4

    AZTV (Şifresiz) Hotbird Uydusu

    Frekans:11168 Pol.:H Symbol:20400 Fec:5/6

    Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 ya da 12 34 56 9C 65 43 21 9C

    Birlik TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Türksat 4A – Frekans:11644 Pol: H Symbol: 02960 — FEC:3/4

    Rustavi 2 (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Türksat 4A – Frekans: 11006 MHz Pol.: H – Yatay Symbol: 2960 Fec: 3/4

    Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı anlatım izlemek için tıklayınız

        KADRODA DEĞİŞİKLİK ZAMANI

        En son Mehmet Topal'ın da iyileşmesiyle Atiba ve N'Koudou haricinde eksiği kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting FC maçından 2 oyuncuyu değiştirerek Galatasaray maçının kadrosunu oluşturmayı düşünüyor. Hücum hattını olduğu gibi kullanması beklenen Sergen Yalçın'ın, bu iki değişikliği defans bölgesinde yapması bekleniyor.

        Kalede Ersin'e şans verecek olan tecrübeli teknik adamın, geri dörtlüde Rosier, Necip, Vida ve Umut'u kullanarak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu defansla doldurması sürpriz olmayacak. Orta sahada defansif olarak Josef De Souza, önlerinde Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin ve santrforda Batshuayi, 11'e yazılacak diğer futbolcular olacak.

        6 MAÇTA SADECE 1 KEZ

        Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

        Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çifte kupalı teknik adam, bugünkü derbide zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor.

        Fatih Terim hata istemiyor!

        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Siyah- Beyazlı ekip karşısında ilk düdükten, son ana kadar her top için mücadele etmeleri ve oyun disiplininden kopmamaları konusunda oyuncularına birtakım uyarılarda bulundu.

        "90 dakika boyunca panik yapmadan, sakin kalacağız" diyen Aslan'ın hocası, "Mücadeleyi 11 kişi tamamlamak çok önemli. Bu yüzden saha içinde yaşanabilecek olaylarda agresif olmayacağız" dedi.

        'MAÇIN ŞİFRESİ SABIRLI OYUN'

        Özellikle öğrencilerinden sakin kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakip ile diyaloğa girmeyeceğiz, oyundan eksilmeyeceğiz. Her ne olursa olsun sakinliğimizi daima koruyacağız. Evet, Vodafone Park'a galibiyet için gidiyoruz.

        Ama maçın şifresi bizim için sabırlı oyun olacak. Nasıl ki Lokomotiv Moskova karşısında bu şekilde kazandıysak Beşiktaş karşısında da en doğru anı bekleyeceğiz."
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        Haberler Spor Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?
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