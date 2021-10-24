Deplasman kralı Trabzonspor! 1 senedir yenilmiyor...





BU GALİBİYET BİZİ HIZLANDIRACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe galibiyetinin ardından konuştu. Avcı şunları kaydetti: Fenerbahçe maçının kazanılmasından sonra böyle bir deplasmanda da kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak. Umarım sonu güzel olur.



ÖMÜR VE DORUKHAN DEVAM EDEMEDİ

Birçok eksikle Göztepe maçına çıkan Trabzonspor, İzmir'de de iki sakatlıkla sarsıldı. Bordo-Mavililer'de dünkü maçta Dorukhan 75. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Abdülkadir Ömür ise 85. dakikada adalesi atınca oyuna devam edemedi. Durumları bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.