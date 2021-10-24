Deplasman kralı Trabzonspor! 1 senedir yenilmiyor...

Trabzonspor, Göztepe'yi devirdi, deplasmanlardaki başarılı performansını devam ettirdi. Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezon 25 Ekim'de Fenerbahçe'ye karşı alan Bordo-Mavililer, bu tarihten sonra deplasmanda oynadığı son 23 maçı kaybetmedi. Yenilmezlik serisini 1 yıla yükseltti.
13 GALİBİYET, 10 BERABERLİK...
Dış sahada son dönemde oldukça başarılı bir performans gösteren Fırtına, son 23 deplasmanda 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
REKORU SÜREKLİ TAZELİYOR...
Bu sezon daha önce 2 kez deplasman yenilmezlik serisi rekorunu kıran Trabzonspor, seriyi 23'e çıkararak bu alandaki rekorunu tazelemeyi sürdürdü. Fırtına deplasmanların kralı oldu.
LİGDE 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Deplasmanda 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini de 22 maça yükseltti. Fırtına ligdeki son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye karşı almıştı.
BU GALİBİYET BİZİ HIZLANDIRACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe galibiyetinin ardından konuştu. Avcı şunları kaydetti: Fenerbahçe maçının kazanılmasından sonra böyle bir deplasmanda da kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak. Umarım sonu güzel olur.
ÖMÜR VE DORUKHAN DEVAM EDEMEDİ
Birçok eksikle Göztepe maçına çıkan Trabzonspor, İzmir'de de iki sakatlıkla sarsıldı. Bordo-Mavililer'de dünkü maçta Dorukhan 75. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Abdülkadir Ömür ise 85. dakikada adalesi atınca oyuna devam edemedi. Durumları bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.