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    Yeni Malatya tam gaz

    Yeni Malatyaspor, Altay’ı Tetteh ve Adem’in penaltıdan attığı oglle yendi. Yeni hocası Sumudica yönetiminde 2. maçında da galip geldi. İşte detaylar...

    Yeni Malatya tam gaz

    Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Siyahlı kulüp yeni teknik direktörü Marius Sumudica yönetiminde çıkmış olduğu üst üste ikinci maçında da galip gelmeyi bildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Yeni Malatyaspor, 57. dakikada Benjamin Tetteh ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 68'de Adem Büyük'ün penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı. Altay, 84'da Bamba'nın penaltı golü ile durumu 2-1 yapsa da bu gol İzmir ekibine puan için yeterli olmadı.

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