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    • Spor
    • 23.10.2021 22:12
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    • 23.10.2021 22:36
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    Son dakika: Kasımpaşa Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son alınan Çaykur Rizespor mağlubiyetinin üzerine teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

    Süper Lig’de ayrılık!

    Kasımpaşa, son alınan Çaykur Rizespor mağlubiyetinin üzerine teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    9 MAÇTA 1 GALİBİYET
    Cihat Arslan, ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakanın ardından göreve getirildi. Kasımpaşa, Arslan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

    Bu sezon Şenol Can'ın ardından Cihat Arslan ile de yollarını ayırarak ikinci kez teknik direktör değişikliğine başvuran lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

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    Haberler Spor Son dakika: Kasımpaşa Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!
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